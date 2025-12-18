Descarta Salud de Nuevo León llegada de nueva cepa de COVID-19

Hasta el momento, se tienen registrados 18 casos de COVID-19 en Nuevo León, una cifra prácticamente similar a la del mismo periodo del año pasado

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, descartó la llegada de una nueva cepa de COVID-19 al país y, en particular, a la entidad, pese a que desde el pasado mes de octubre se ha hablado de la circulación de una nueva variante a nivel internacional.



La funcionaria estatal informó que, hasta el momento, se tienen registrados 18 casos de COVID-19 en Nuevo León, una cifra prácticamente similar a la del mismo periodo del año pasado. No obstante, subrayó que no es momento de bajar la guardia y reiteró el llamado a la población para vacunarse.



Marroquín destacó que actualmente el estado cuenta, por primera vez, con un catálogo de las mejores vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial, las cuales se encuentran disponibles de manera gratuita para la población a partir de los 5 años de edad.



“Debemos de aprovechar este momento para vacunarnos. Las variantes que han circulado en otras partes del mundo de momento, ahorita, no se están registrando en nuestro estado, sin embargo, también insistirles que la vacuna que hoy tenemos es de las más alta calidad, contiene las nuevas generaciones, pues de preparación de los subtipos también de COVID, entonces insistir que tenemos hoy en México una vacuna disponible, gratuita, efectiva, validada a nivel internacional y que es la que mejor se aplica en países como Estados Unidos y Canadá”, señaló la funcionaria.



Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones sanitarias y acudir a los módulos de vacunación para reducir el riesgo de contagios y complicaciones por COVID-19.