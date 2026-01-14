Descarta Protección Civil de NL fallecimientos por frío

El lunes en distintos puntos del Centro de Monterrey fueron encontrados dos hombres sin vida, cuyas autopsias revelaron que las muertes no se vinculan al frío

Protección Civil de Nuevo León descartó que los hombres que fueron encontrados sin vida el lunes tras pernoctar a la intemperie hayan fallecido a consecuencia de las bajas temperaturas.

Erik Cavazos, director de la corporación, aseguró que las autopsias revelaron que las muertes no se vinculan al clima gélido.

“Ya lo dijo la Secretaría de Salud oficialmente: fueron causas naturales”, aseveró, “en un principio se ligaban con el frío que se ha estado sintiendo desde el sábado, pero ya las causas fueron marcadas como naturales”.

El lunes en distintos puntos del Centro de Monterrey fueron encontrados dos hombres sin vida: uno sobre Padre Mier y otro en las inmediaciones de la Alameda Mariano Escobedo.

“Es importante ver que una de esas personas presentaba indicios de posible congestión”, abundó Cavazos sin ofrecer más detalles.

En ese sentido, el funcionario invitó a la población a llamar al número de emergencia cuando se detecte a una persona en condiciones vulnerables expuesta al frío.

“Las personas que vean a alguien en condición de calle es importante que lo reporten al 911, porque estamos haciendo los recorridos prácticamente las 24 horas”, finalizó.