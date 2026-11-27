Aunque inicialmente circuló información que apuntaba a una explosión, Pemex descartó la versión y señaló que se trató de un incendio en un pastizal

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Este jueves por la tarde se reportó un incendio en un terreno cercano a un ducto de Pemex en el municipio de Cadereyta, hasta donde acudieron cuerpos de rescate para controlar la situación.

Aunque inicialmente circuló información que apuntaba a una explosión en el ducto, desde Petróleos Mexicanos desmintieron esta información, y aclararon que solo se trató de un incendio en pastizal cercano a un sistema de transporte de la paraestatal.

Petróleos Mexicanos informa que personal especializado atiende un incidente en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente. En Pemex mantenemos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, priorizando la atención oportuna y la protección de las comunidades. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 27, 2026 El hecho ocurrió cerca de la comunidad de Las Palomitas, que se encuentra a pocos kilómetros de la refinería de Cadereyta. Según informó Pemex, el incendio fue controlado en menos de una hora y se descartaron posibles riesgos para la población que habita en esta comunidad. De igual manera, se descartó que haya personas lesionadas o víctimas fatales; sin embargo, no se dieron a conocer las posibles causas del incendio. Personal de Protección Civil Nuevo Lón y del municipio de Cadereyta controló el siniestro y gente de Pemex descartó que existieran riesgos.