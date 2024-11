Descarta MC aprobar aumentos al impuesto predial

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, dijo que sin importar el partido del municipio, no aprobarán ningún aumento al predial que no esté justificado.

Al igual que PAN y Morena, Movimiento Ciudadano no está muy de acuerdo en que algunos municipios busquen aumentar hasta en un 80% los valores catastrales, por lo cual los revisarán a detalle.

“No vamos aprobar nada, nada más por ser alcalde de algún color o por alguna otra razón específica, nosotros vamos a ser bien claros en este punto, se va a estudiar si realmente hay un rezago en el tema catastral y si esto le va a convenir a la ciudadanía se va a valorar para votarlo a favor, pero votar algo así de botepronto yo desde ahorita se los adelanto que claro que no, nos vamos a dar ningún cheque en blanco.

“Vamos a evaluar municipio por municipio, no vamos a votar de ninguna forma por igual los municipios o algún interés por algún color, y nuestro voto será conforme a lo que a los ciudadanos de Nuevo León les convenga”, dijo Miguel Flores.

Rechaza Miguel Flores sesiones híbridas

El coordinador de Movimiento Ciudadano dijo no estar de acuerdo con las sesiones híbridas a menos de que una causa de fuerza mayor los obligue a eso.

El pasado lunes se aprobó una modificación para poder asistir a las sesiones de manera virtual, la cual fue propuesta por Anylú Hernández, coordinadora de la bancada de Morena.

“Ya si se presenta alguna emergencia hasta lo notificaremos, desconozco cuáles otros fondos que tenga y a mí lo único que me que me platicaron porque no fue una propuesta de un servidor, fue una propuesta de una compañera, me decían que era por un tema de salud, alguna emergencia, Dios no quiera algún accidente.

“Si votamos a favor y nuestra bancada se comprometió estar aquí en todas las sesiones”, dijo el coordinador emecista.

Comentarios