Descarta Mauricio Fernández ir por la gubernatura

“No, para nada. Yo me dedico a lo que estoy, soy alcalde electo, echando a los que puedo y muy orgulloso de mi equipo, que salió extraordinariamente bien valuado. No estoy pensando en nada más que en San Pedro, en cumplir mi trabajo, por el cual me eligieron.

“La bronca es mantener esas cosas, yo creo que es nuestro reto ahorita, no andar pensando en mafufadas, ni en loqueras que no corresponden, ni son tiempos ni son nada”, comentó Fernández.