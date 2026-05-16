Descarta Fuerza Civil riesgo en presuntas amenazas a escuelas

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad, detalló que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía y corporaciones municipales para atender los reportes

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que las amenazas reportadas recientemente en planteles educativos del área metropolitana han resultado ser falsas, aunque aseguró que todas han sido atendidas con seriedad y bajo protocolos de seguridad.

Luego de ser cuestionado sobre las amenazas registradas en instituciones educativas como el CUM, el funcionario señaló que se trata de un fenómeno que incluso se ha presentado a nivel internacional.

“Hasta el momento han sido llamadas falsas que no han tenido algún riesgo para la población estudiantil”, explicó.

Escamilla Vargas detalló que Fuerza Civil trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia y corporaciones municipales para atender cada uno de los reportes y descartar cualquier situación de peligro.

Añadió que además de la presencia y revisión operativa en los planteles, también se realizan pláticas de concientización con padres de familia para prevenir este tipo de situaciones.

El secretario hizo un llamado a madres y padres para dialogar con sus hijos y evitar que participen en retos o dinámicas virales relacionadas con amenazas escolares.

“Invitamos a los padres de familia a que hablen con sus hijos y que no participen en este tipo de retos que solamente ponen en riesgo al sector estudiantil”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que todas las amenazas son investigadas y atendidas de manera coordinada para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.