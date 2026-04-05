Descarta Flores Saldívar paro por falta de presupuesto

Al ser cuestionado sobre el tema, el titular de la Fiscalía del Estado señaló que este ocurre debido a que el recurso adicional sigue sin ser liberado

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que aún no ha recibido el incremento presupuestal previsto para este año, aunque confía en que pueda concretarse en los próximos días.

Al ser cuestionado sobre el tema, el fiscal Javier Flores Saldívar señaló que el recurso adicional sigue sin ser liberado.

“Todavía no llega el incremento”, indicó, al tiempo que recordó que se les había mencionado que podría autorizarse durante el presente mes. “Nos decían que en estos días podría llegar. No tenemos problema”, agregó.

Ante versiones que apuntan a que algunos poderes podrían verse obligados a detener labores por la falta de presupuesto, el fiscal descartó que la Fiscalía estatal se encuentre en ese escenario.

“No, definitivamente no. Digo, esperemos que todo funcione y marche de forma correcta”, expresó, dejando en claro que la institución continuará operando con normalidad.

Flores Saldívar reiteró que, si bien la llegada del incremento presupuestal permitiría fortalecer áreas clave como la contratación de personal, el equipamiento y la infraestructura, la Fiscalía mantiene sus funciones y atención a la ciudadanía sin interrupciones.

Finalmente, subrayó que el recurso adicional contribuiría a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en la atención de investigaciones, particularmente ante la creciente carga de trabajo en la entidad.