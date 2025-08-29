Descarta Fiscalía uso de acelerante en incendio de anexo

El fiscal Javier Flores detalló que aún están pendientes los resultados completos de las pruebas periciales, tras el siniestro en el que murieron tres mujeres

Los primeros resultados de los peritajes químicos realizados en las instalaciones del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, no arrojaron indicios de que se haya utilizado algún tipo de acelerador para provocar el incendio que acabó con la vida de tres mujeres, entre ellas dos menores de edad.

“En los peritajes de química no sale acelerador del incendio, entonces vamos a esperar el dictamen del incendio, seguramente para mañana lo tenemos”, especificó el fiscal al término de la reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno.

El fiscal general, Javier Flores, detalló que aún están pendientes los resultados completos de las pruebas periciales, los cuales se espera estén concluidos mañana jueves.

Te puede interesar: Muere una mujer y dos menores tras incendio en Monterrey

Por su parte, con las autopsias ya practicadas se determinó que las víctimas fallecieron a consecuencia de la intoxicación por humo.

Las víctimas fueron identificadas como Samantha y Romina, ambas de 14 años, así como Ana, de aproximadamente 30 años.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en Contra de las Mujeres.

“Se están practicando todas las diligencias necesarias para determinar las causas del incendio. Estamos pendientes de los resultados de las pruebas periciales”, agregó el fiscal.