El hombre fue localizado en el centro de Monterrey tras pasar tres días caminando; autoridades descartaron un secuestro.

El caso de Roberto Pérez Carrera, un carpintero de 61 años que fue reportado como desaparecido en Cadereyta, no estuvo relacionado con un secuestro, sino con llamadas de engaño que lo llevaron a caminar durante tres días, aclaró el vicefiscal Alejandro Carlin.

El funcionario informó que el hombre ya fue entrevistado por las autoridades, quienes establecieron que no habría sido privado de su libertad, como inicialmente se sospechó tras su desaparición.

“Sí, en este caso tenemos información, ya fue entrevistado. Esta persona, se advierte que no hubo un secuestro, prácticamente fue motivo de unas llamadas de engaño, en donde él estuvo prácticamente caminando por tres días y posteriormente fue localizado cerca del lugar en donde se ubicó la última ocasión, que fue en el centro de la ciudad de Monterrey”, indicó Carlin.

Pérez Carrera había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado jueves, luego de que saliera con la supuesta intención de acudir a un trabajo de carpintería en Cadereyta.

Ante la falta de información sobre su paradero, la Fiscalía emitió un reporte de búsqueda y comenzó las investigaciones para localizarlo.

Finalmente, el hombre fue encontrado en el centro de Monterrey, después de permanecer tres días caminando, por lo que las autoridades descartaron que hubiera sido víctima de un secuestro.

La Fiscalía no precisó mayores detalles sobre el origen de las llamadas de engaño ni las circunstancias en las que el hombre permaneció fuera de contacto con sus familiares.