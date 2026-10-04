Descarta Estado daño en carril exprés de Constitución tras lluvia

A pesar de las afectaciones en dicha zona, las autoridades informaron que el desgajamiento se localiza de forma exclusiva en el talud del lecho del río

Las intensas precipitaciones registradas la tarde y noche del jueves 1 de octubre, impulsadas por el Frente Frío número 1 de la temporada y que superaron los 170 milímetros en la estación Monterrey, provocaron un deslave puntual en el talud del río Santa Catarina, sobre la avenida Constitución, a pocos metros de su cruce con la avenida Venustiano Carranza.

A pesar de las afectaciones en dicha zona, las autoridades informaron que el desgajamiento se localiza de forma exclusiva en el talud del lecho del río, por lo que no compromete la carpeta asfáltica del carril exprés de la avenida Constitución ni representa un riesgo para la circulación vehicular.

De igual forma, se aclaró que las socavaciones no afectan la estabilidad de la infraestructura del Metro. El viaducto de la Línea 4 fue diseñado y construido con base en un estudio de erosión específico que contempla este tipo de contingencias hidráulicas.

Estado de la obra y trabajos de rehabilitación

Respecto a la infraestructura del parque lineal en este tramo, el cual continúa en etapa de construcción, se precisó que las rampas dañadas operaban de forma provisional sobre el talud en tanto se concluyen las adecuaciones al sistema pluvial de Venustiano Carranza.

El proyecto definitivo contempla que la circulación peatonal y ciclista se desarrolle por debajo del deprimido de dicha avenida.

El plan de acción para la zona contempla las siguientes fases e intervenciones: