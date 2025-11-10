Descarta Dante Delgado alianza de MC y PAN para 2027

La posibilidad de una alianza en Nuevo León entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional para el 2027 fue descartada por Dante Delgado

La posibilidad de una alianza en Nuevo León entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional para el 2027 fue descartada por Dante Delgado, fundador del partido naranja y presidente de su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.

Al asistir al Cuarto Informe de Gobierno de Samuel García, el líder emecista declaró que el próximo proceso electoral tendrá que servir para demostrar la relevancia que tiene cada una de las fuerzas políticas, y no para buscar coaliciones.

Los dichos ocurren luego de que durante los últimos meses en la entidad se barajeó la posibilidad de candidaturas conjuntas entre MC y PAN para los comicios en puerta.

“Yo lo que creo es que se tendrá que evaluar después de la elección del 27, en donde todas las fuerzas tendremos que ponernos a prueba, es como lo considero importante”, sentenció.

Para Delgado, estos meses antes de las elecciones deberán servir a Acción Nacional de reflexión, un proceso en el que Movimiento Naranja no tiene cabida.

“Ellos ya se dieron cuenta que necesitan rectificar el camino, si no lo hacen pasarán a ser una fuerza secundaria como ya lo es el PRI en muchos estados.

“Ellos (el PAN) deben tomar su propio camino, como lo dijeron, pero lo importante en la política es la congruencia y la congruencia es que lo que se dice se haga, y por eso Movimiento Ciudadano está construyendo un proyecto propio”, destacó.

”No hacemos alianzas con partidos tradicionales”: Máynez

Por separado, el dirigente nacional naranja, Jorge Álvarez Máynez, refrendó la negativa de ir junto con los albiazules.

“Tenemos una política muy clara de no hacer alianzas con los partidos tradicionales y sí privilegiar las alianzas sociales y ciudadanas, y después con fuerzas políticas locales”, afirmó.

Sin embargo, matizó diciendo que el rechazo no significa que estén cerrados al diálogo entre partidos.

“No ha cerrado la posibilidad de que haya un diálogo, no solamente con esas fuerzas políticas, sino también con el Verde y el PT”, finalizó.