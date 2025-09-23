Descarta Conagua desfogue en la presa La Boca

La dependencia explicó que las recientes maniobras observadas en la presa corresponden a trabajos de desazolve y no a un desfogue como se ha especulado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió este lunes los rumores sobre un presunto quinto desfogue en la presa La Boca, y aclaró que no se ha realizado ninguna liberación de agua desde el pasado 15 de septiembre.

En un comunicado oficial, la dependencia explicó que las recientes maniobras observadas en la presa corresponden a trabajos de desazolve a través de la obra de toma baja, y no a un desfogue como se ha especulado.

Según el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), estas acciones forman parte del mantenimiento rutinario de la infraestructura hidráulica y podrían haber generado confusión entre la ciudadanía.

Conagua enfatizó que la operación hidráulica de la presa La Boca se realiza bajo un estricto protocolo técnico y permanece en constante monitoreo.

Además, subrayó que cualquier acción relevante será comunicada oportunamente a las autoridades de Protección Civil y a la población, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes cercanos.