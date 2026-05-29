Descargas de drenaje contaminan el río Pilón en Montemorelos

El problema que ha afectado al río Pilón y que lo mantiene contaminado está desde la colonia Bugambilias hasta pasar a la comunidad San Vicente

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El río Pilón se encuentra contaminado en Montemorelos, lo que ha provocado que los peces mueran por el derrame de descargas de drenaje directamente a las riberas.

El problema que ha afectado al río Pilón y que lo mantiene contaminado está desde la colonia Bugambilias hasta pasar a la comunidad San Vicente y llegar a Ejido Chihuahua, casi colindante con General Terán.

Más de 30 kilómetros en los que el río Pilón se ve afectado y contaminado.

Vecinos del barrio Unión en la antigua explanada de la feria señalaron que un ducto de mayor magnitud ha provocado que el drenaje de todo el centro de Montemorelos vaya directamente al río.

Los vecinos señalaron que tienen un año o más que constantemente pasan quejas a Agua y Drenaje para que le solucione el problema, pero esto no ha parado.

Los malos olores y las descargas de agua negras de drenaje van directamente al río, que lo ha afectado; la flora y fauna se encuentran dañadas por completo.