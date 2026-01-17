Descarga eléctrica deja dos lesionados en Juárez

Por: Humberto Salazar 16 Enero 2026, 15:18 Compartir

Tras el incidente, ambos hombres permanecieron al interior del domicilio en espera del arribo de los cuerpos de auxilio, mientras se aseguraba la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres resultaron lesionados tras recibir una descarga eléctrica al interior de un domicilio en el municipio de Juárez. El incidente se registró en la calle Democracia número 323, en la colonia Nuevo Reforma, donde los afectados intentaban bajar un polín del techo y, al realizar una mala maniobra, recibieron la descarga eléctrica. Tras el incidente, ambos hombres permanecieron al interior del domicilio en espera del arribo de los cuerpos de auxilio, mientras se aseguraba la zona. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Juárez y Policía de Juárez. Los lesionados fueron trasladados por Protección Civil de Juárez a un hospital para su atención médica, luego de que se eliminaran los riesgos en el área