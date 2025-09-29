Desbarrancamiento en Santiago deja siete personas lesionadas

Accidente en La Cieneguilla, Santiago: camioneta cae a un barranco de 10 m y deja siete personas lesionadas la tarde de este domingo

Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la comunidad de La Cieneguilla, en el municipio de Santiago, dejó un saldo de siete personas lesionadas, luego de que una camioneta cayera a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad.

De acuerdo con información oficial de Protección Civil de Nuevo León, el incidente ocurrió alrededor de las 13:19 horas en la zona conocida como Meseta Tío Torres, en Potrero de Serna.

El accidente involucró a dos vehículos: una camioneta Jeep color gris y una camioneta Lobo color roja. Uno de los vehículos salió del camino y terminó volcado de lado dentro del barranco, con tres personas en su interior.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron atendidos en el lugar por elementos de emergencia.

En el segundo vehículo viajaban cuatro personas más, quienes también recibieron atención prehospitalaria en el sitio. Ninguno de los lesionados requirió traslado hospitalario.

Las autoridades confirmaron que no existen riesgos adicionales en la zona y la circulación ya fue restablecida.