Desbarrancamiento deja tres muertos y tres heridos en Iturbide

El tráfico en la carretera no se vio afectado, mientras autoridades rescataban los cuerpos de entre el vehículo participante en el accidente

Un matrimonio y su hija de apenas 3 años de edad perdieron la vida tras desbarrancarse el vehículo en el que viajaban sobre la carretera Linares-San Roberto, en el municipio de Iturbide.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ángel Reynaldo, de 35 años, y Mónica Isabel, de 33, así como su hija Ángela Itzel, de 3 años, quienes fallecieron en el lugar del accidente.

En el mismo vehículo viajaban otras tres personas que resultaron lesionadas: su hijo Leonardo, de 8 años, y dos adultos mayores identificados como Martina, de 61, y Evaristo, de 68 años, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, porque su estado era reportado como delicado.

Vehículo cayó a un barranco en la sierra de Iturbide

De acuerdo a los primeros reportes, el trágico accidente se registró la mañana de este día, cuando la familia circulaba por dicha vía y, por causas aún no establecidas, la unidad se precipitó al barranco a la altura de una curva prolongada en el tramo conocido como el Corral de Don Mundo Soto en la sierra de Iturbide.

Autoridades de la Fiscalía en materia de Peritos viales investigan las causas del percance y realizan las diligencias de lo sucedido.

El tráfico en la carretera no se vio afectado, mientras autoridades rescataban los cuerpos de entre el vehículo participante en el accidente.