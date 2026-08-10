Desbarranca tráiler y deja siete lesionados en Escobedo

Un volantazo provocó que un tráiler cayera de un viaducto y chocara contra tres autos en un puente sobre la Carretera a Colombia.

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Tras perder el control de su unidad, un trailero que circulaba sobre un puente del Anillo Periférico se salió del camino, desbarrancándose hacia la Carretera a Colombia e impactó a un tractocamión y dos automóviles, dejando siete personas lesionadas.

Trascendió que el conductor de la pesada unidad, que transportaba rollos de papel, refirió dar un volantazo para evitar chocar contra una familia que le cerró el paso.

La brusca maniobra provocó que destruyera el barandal metálico y se proyectara hacia la pendiente de tierra a un costado del viaducto.

Al acabar el camino de terracería en la carretera, el trailero se terminó estrellando contra otros tres vehículos.

El accidente ocurrió a las 12:10 del mediodía del sábado, en la colonia Andrés Caballero del municipio de Escobedo.

Las cuatro unidades resultaron con severos daños materiales, y la carga de papel —equivalente a 24 toneladas— se soltó del remolque, quedando sobre la carpeta asfáltica.

Pese a lo aparatoso del percance, las siete personas que resultaron lesionadas no requirieron traslado médico al presentar heridas menores.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Escobedo para coordinar las maniobras de retiro de los vehículos, pues se registró derrame de combustible.

Así mismo, personal de la Cruz Roja se desplegó para prestar los primeros auxilios.

Con información de Beto Carranza...