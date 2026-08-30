Desbarranca RZR 300 metros y queda inconsciente en Santiago

Un hombre se desbarrancó en un vehículo RZR y cayó aproximadamente 300 metros en el paraje Potrero Redondo, en el municipio de Santiago.
Para su rescate fue necesario que elementos de Protección Civil municipal y del Estado descendieran hasta la zona del accidente, asegurándolo con un sistema de cuerdas.
El accidente se reportó a las 5:35 de la tarde del sábado, provocando un extenso operativo.
Tras el rescate, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, urgió a extremar precauciones al volante.
“Recuerden que si vamos a andar en este tipo de vehículos todoterreno, no hay que combinar el volante con el alcohol y la velocidad”, llamó el funcionario.