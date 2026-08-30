Desbarranca RZR 300 metros y queda inconsciente en Santiago

El conductor cayó a un barranco en la zona de Potrero Redondo, resultando con heridas graves tras quedar inconsciente en el sitio.

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Un hombre se desbarrancó en un vehículo RZR y cayó aproximadamente 300 metros en el paraje Potrero Redondo, en el municipio de Santiago.



La víctima resultó con golpes severos en la cabeza, así como en otras partes del cuerpo, que lo dejaron inconsciente.

Para su rescate fue necesario que elementos de Protección Civil municipal y del Estado descendieran hasta la zona del accidente, asegurándolo con un sistema de cuerdas.



Una vez atado, ascendió a un helicóptero del Gobierno de Nuevo León que lo trasladó hasta Monterrey, a la base de la corporación estatal.



En las instalaciones ya lo aguardaba una ambulancia de la Secretaría de Salud para llevarlo de urgencia al Hospital Universitario, donde fue atendido.

El accidente se reportó a las 5:35 de la tarde del sábado, provocando un extenso operativo.

Tras el rescate, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, urgió a extremar precauciones al volante.