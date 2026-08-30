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Desbarranca RZR 300 metros y queda inconsciente en Santiago

Por: David Cázares

29 Agosto 2026, 20:59

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El conductor cayó a un barranco en la zona de Potrero Redondo, resultando con heridas graves tras quedar inconsciente en el sitio.

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Un hombre se desbarrancó en un vehículo RZR y cayó aproximadamente 300 metros en el paraje Potrero Redondo, en el municipio de Santiago.

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La víctima resultó con golpes severos en la cabeza, así como en otras partes del cuerpo, que lo dejaron inconsciente.

Para su rescate fue necesario que elementos de Protección Civil municipal y del Estado descendieran hasta la zona del accidente, asegurándolo con un sistema de cuerdas.

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Una vez atado, ascendió a un helicóptero del Gobierno de Nuevo León que lo trasladó hasta Monterrey, a la base de la corporación estatal.

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En las instalaciones ya lo aguardaba una ambulancia de la Secretaría de Salud para llevarlo de urgencia al Hospital Universitario, donde fue atendido.

El accidente se reportó a las 5:35 de la tarde del sábado, provocando un extenso operativo.

Tras el rescate, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, urgió a extremar precauciones al volante.

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“Recuerden que si vamos a andar en este tipo de vehículos todoterreno, no hay que combinar el volante con el alcohol y la velocidad”, llamó el funcionario.

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