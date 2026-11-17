El conductor de la camioneta salió del camino, derribó un poste, y desbarrancó en el boulevard José López Portillo, en Escobedo

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Por una presunta falla mecánica, el conductor de una camioneta que transportaba tortillas salió del camino, derribó un poste, y desbarrancó en el boulevard José López Portillo, en Escobedo.

El accidente ocurrió en los límites con el municipio de Apodaca, en la colonia Nueva Castilla, sobre el sentido de la circulación proveniente de la Carretera a Laredo.

De acuerdo con la indagatoria preliminar, la unidad, una Chevrolet Tornado, habría perdido la flecha de una de sus ruedas, causando que el hombre no pudiera controlar más la dirección.

Por la velocidad que llevaba, la camioneta salió hasta el desnivelado terreno contiguo al pavimento donde se estrelló contra un poste de madera destruyéndolo.

El cargamento que llevaba en la caja eran varias hieleras con tortillas, y todo terminó sobre el asfalto.

El conductor, de 54 años, salió del vehículo por cuenta propia.

Tras recibir el reporte del accidente, personal de Tránsito municipal y elementos de la Cruz Roja se desplegaron hasta el sitio.

Los rescatistas revisaron al chófer, descartando heridas de consideración más allá de leves golpes en los brazos.