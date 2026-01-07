Desata ternura perrito que hace fila en drive thru

Ante la duda de muchos seguidores sobre si la perrita había logrado su objetivo, la autora del video confirmó que el gesto no fue en vano, pues consiguió comida

Las redes sociales han caído rendidas ante la ternura de una perrita que decidió "hacer fila" por su propia cuenta en el área de autoservicio (Drive Thru) de una cafetería en el municipio de Santa Catarina.

El momento fue captado en video por la usuaria de TikTok @bettygarciapineda, quien mostró cómo el perrito, apoyado con sus patas delanteras sobre el mostrador de la ventanilla, esperaba con calma a ser atendido, tal como si fuera un cliente habitual.

La curiosa escena desató una ola de comentarios creativos entre los internautas, quienes no tardaron en imaginar el "pedido" de la peluda visitante.

“Me da dos cafés, una dona y tres sándwiches de pollo, por favor”, bromearon algunos usuarios en la publicación, que rápidamente alcanzó miles de reproducciones.

Ante la duda de muchos seguidores sobre si la perrita había logrado su objetivo, la autora del video confirmó que el gesto no fue en vano.

Según relató, ella y personas presentes se conmovieron con la escena y le compraron alimento, asegurando que el "lomito" comiera.

Este tipo de historias continúan resaltando la convivencia entre los animales de la calle y los ciudadanos empáticos en el área metropolitana, convirtiendo un momento cotidiano en un fenómeno viral.