Desarticulan banda de secuestro y extorsión en China, Nuevo León

La Fiscalía Antisecuestros y fuerzas estatales y federales detuvieron en China a dos presuntos integrantes de una banda ligada a secuestro y extorsión.

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Dos presuntos integrantes de una banda relacionada con secuestros y extorsiones fueron detenidos durante un operativo realizado este jueves en el municipio de China, Nuevo León.

La Fiscalía Antisecuestros, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, DEFENSA y Guardia Nacional, desplegó acciones simultáneas para avanzar en la desarticulación del grupo delictivo.

Durante el operativo fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión contra los sospechosos, quienes estarían vinculados con al menos tres hechos delictivos de características similares.

Las investigaciones se desprenden de un caso ocurrido el pasado 9 de junio, cuando varias personas fueron privadas de la libertad por hombres armados en las inmediaciones de la comunidad La Ceja, en China.

Posteriormente, los responsables habrían exigido un pago económico a cambio de liberar a las víctimas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la banda y determinar su participación en los hechos.

La Fiscalía de Nuevo León señaló que mantendrá las labores de inteligencia y coordinación operativa para combatir los delitos de secuestro y extorsión en la entidad.