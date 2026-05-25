Desarticulan banda de montachoques en San Pedro

Su arresto ocurrió cuando presuntamente trataban de aprovecharse de un hombre al orquestar un percance en el cruce de las avenidas Zinc y Díaz Ordaz.

Tres presuntos miembros de una banda de montachoques fueron detenidos por la policía de San Pedro.



De acuerdo con indagatorias municipales, los sospechosos estarían involucrados en múltiples casos donde simularon accidentes viales para luego extorsionar a sus víctimas.



Su arresto ocurrió cuando presuntamente trataban de aprovecharse de un hombre al orquestar un percance en el cruce de las avenidas Zinc y Díaz Ordaz.



Fueron identificados como Kevin de 25 años; Javier de 36; y Luis de 26, y quedaron a disposición del Ministerio Público para su investigación.



Además de la detención, los elementos de la Policía municipal aseguraron un automóvil Versa en color blanco con el que los extorsionadores operaban.