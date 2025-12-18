Desarticulan banda de ladrones de restaurantes en Guadalupe

Esta banda de presuntos delincuentes ingresaba a los locales al forzar las ventanas del área de drive thru y se llevaban las cajas registradoras o cajas fuertes

Policías de Guadalupe desarticularon una banda de ladrones que operaba durante las madrugadas para robar sucursales de cadenas de restaurantes de comida rápida.

Esta banda de presuntos delincuentes ingresaba a los locales al forzar las ventanas del área de drive thru. Al menos habrían perpetrado cuatro robos en los últimos días.

El despliegue implementado para la captura de los tres integrantes de la banda, fue luego de que las cámaras inteligentes del C-4 captaron las placas de un taxi en el que presuntamente llegaban y escapaban, apenas unas horas después de cometer dos de los ultimos atracos.

Los detenidos fueron identificados como Luis Angel, de 31 años, Alexis Eduardo, de 32 años, y Daniel Gerardo, de 48 años.

A ellos les fueron aseguradas una caja fuerte, dos cajas registradoras, además de 134 dosis de narcóticos, un arma de fuego réplica, tres básculas digitales, y una barra metálica (cuña).

El seguimiento

Durante la madrugada del martes 16 de diciembre, se reportaron dos robos en restaurantes en las colonias La Pastora y San Sebastián.

Las alarmas de los negocios provocaron la movilización de la Policía de Guadalupe.

El análisis de las cámaras del C-4 ubicaron a un taxi Tsuru blanco con amarillo en el que los presuntos delincuentes llegaban y escapaban.

Fue cuando los elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe iniciaron el rastreo del auto y cinco horas después del último robo lo localizaron en las calles Tampico y Control, en la Colonia Tamaulipas.

Los tres presuntos delincuentes fueron interceptados por los policías, pese a que trataron de huir en el taxi.

Tras la captura, y mediante el seguimiento de videos del C-4, se estableció que los detenidos participaron en otros dos robos a restaurantes el sábado y domingo pasado, en las colonias Santa Cruz y San Sebastián.

Lo asegurado

65 dosis de cristal

- 69 dosis de marihuana

- Réplica de arma de fuego

- 3 básculas digitales

- Barra de metal cuña

En el taxi

Una caja fuerte en asiento trasero

- Una caja registradora en asiento piloto

- Una caja registradora en asiento trasero

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y son investigados por su participación en la comisión de varios robos a restaurantes.