Desarticula AEI célula criminal en Real de Palmas en Zuazua

Estas acciones fueron derivadas de meses de investigación e inteligencia en donde participaron corporaciones estatales y federales

Un operativo estratégico interinstitucional realizado de manera simultánea en los municipios de Zuazua y Ciénega de Flores derivó en la desarticulación de una célula criminal que operaba en la zona norte del área metropolitana, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La intervención se llevó a cabo en tres domicilios de la colonia Real de Palmas, en Zuazua, como resultado de meses de trabajo de investigación e inteligencia encabezados por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El despliegue dejó como saldo dos personas detenidas, la plena identificación de otros dos presuntos integrantes del grupo delictivo y un agresor abatido tras un enfrentamiento armado con elementos ministeriales.

De acuerdo con la autoridad, esta célula es investigada por su probable participación en al menos tres secuestros, dos casos de extorsión, tres robos con violencia y una agresión sexual, cometidos en distintos puntos de la zona norte metropolitana.

El hecho que detonó la intervención fue la privación ilegal de la libertad de un empleado de un negocio en la colonia Villas de Alcalá, en Ciénega de Flores, donde sujetos armados habían acechado previamente el establecimiento.

Tras labores de negociación, inteligencia y seguimiento, la víctima fue liberada con vida, lo que permitió ubicar vehículos, domicilios y a los presuntos responsables.

Como parte de la misma línea de investigación, las autoridades vincularon a este grupo con la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, también en Ciénega de Flores, quienes fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de una camioneta tipo pick up.

En ese evento, las víctimas fueron despojadas de dinero y un vehículo, y una de ellas fue agredida sexualmente. Asimismo, se les relaciona con un robo con violencia ocurrido en la colonia 18 de Octubre, en Escobedo, donde además del despojo de efectivo, joyas y un automóvil, se realizó una posterior extorsión para exigir más dinero.

Durante el operativo se ejecutaron tres cateos consecutivos en la colonia Real de Palmas, sustentados en datos de prueba de carácter científico y tecnológico. Como resultado, se aseguraron tres vehículos —una Toyota Hilux, un Hyundai Elantra y un GWM Ora 3—, dos armas de fuego y diversos indicios directamente relacionados con los hechos investigados.

La Fiscalía detalló que, durante la intervención, los elementos ministeriales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que la agresión fue repelida conforme a los protocolos establecidos.

En el enfrentamiento fue abatido José de Jesús “N”. Las personas detenidas fueron identificadas como Sandra “N” y Hugo “N”, este último reconocido en material videográfico relacionado con uno de los secuestros investigados.

El operativo contó con la coordinación de integrantes de la Mesa de Seguridad, en la que participaron Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

La dependencia precisó que la intervención se desarrolló en un contexto de alto riesgo y que todas las actuaciones están sujetas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso legítimo de la fuerza.

En cuanto al material audiovisual que circula en medios de comunicación y redes sociales, señaló que toda evidencia difundida es analizada para verificar su autenticidad, contexto y temporalidad, así como para identificar con certeza a las personas que aparecen en las imágenes, reiterando que cada procedimiento es revisado internamente para garantizar que se haya actuado conforme a derecho.