Desarrollos de Proyectos 9: Lucen abandonados y crecen denuncias

La situación ha generado incertidumbre entre inversionistas, sin que hasta ahora tengan claridad sobre la recuperación de su dinero.

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Los desarrollos inmobiliarios “de lujo” de la empresa Proyectos 9 están, literalmente, empantanados, mientras aumentan las denuncias penales de fraude contra su dueño, José Lobatón.

Se trata de un portafolio de nueve proyectos inmobiliarios cuyo valor conjunto podría superar los $5,000 millones de pesos, pero que actualmente presentan obras detenidas y signos evidentes de abandono.

La situación ha generado incertidumbre entre inversionistas, muchos de los cuales confiaron sus ahorros —e incluso recursos de jubilación— sin que hasta ahora tengan claridad sobre la recuperación de su dinero.

Obras detenidas y deterioro visible

Hasta finales de 2025, aún se observaban trabajadores en la construcción de al menos nueve torres de departamentos en distintos puntos de Monterrey; sin embargo, actualmente los desarrollos lucen completamente abandonados.

Un recorrido realizado evidenció que en proyectos como Lalo y Lola, ubicados en la avenida Morones Prieto, así como en los desarrollos Moka sobre la avenida Ocampo, las lluvias recientes han provocado la formación de “pantanos” en las áreas de cimentación.

Este deterioro físico se suma a la creciente preocupación de los inversionistas, quienes no ven avances ni respuestas claras sobre la conclusión de las obras.

Aumentan denuncias y montos reclamados

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), hasta el momento se han interpuesto cerca de 60 denuncias que reclaman más de $100 millones de pesos.

No obstante, colectivos de afectados estiman que el monto total del presunto fraude podría ascender hasta $8,000 millones de pesos, con alrededor de 600 personas afectadas, de las cuales apenas el 10% ha presentado una denuncia formal.

La autoridad estatal ha integrado 34 carpetas de investigación, de las cuales 10 ya están listas para ser llevadas ante un juez, siendo la primera audiencia programada para el 5 de mayo, donde se determinará si se procede penalmente contra Lobatón.

Testimonios: inversiones millonarias sin respuesta

Lilia Leal, vocera de un grupo de afectados, relató que invirtió $5 millones de pesos en departamentos que nunca fueron entregados, y aseguró que hay casos de personas que aportaron hasta $40 millones.

“Es la primera vez que me defraudan; las preventas no son malas, lo malo fue el esquema de esta empresa”, expresó.

La afectada también denunció presiones legales tras presentar su denuncia, lo que ha incrementado la tensión entre inversionistas y la empresa.

Argumentos de la empresa: permisos y crisis

Ante el escándalo, Proyectos 9 ha sostenido que los retrasos se deben a una combinación de factores externos, entre ellos una supuesta parálisis en la liberación de permisos durante la administración del exalcalde Luis Donaldo Colosio.

Además, la empresa atribuyó la situación a efectos acumulados de la pandemia, el aumento en costos de materiales, la presión en tasas de interés y la crisis hídrica que afectó al estado entre 2022 y 2024.

Según su postura, estos elementos provocaron retrasos que derivaron en presión financiera, frenando la ejecución de los proyectos y afectando la confianza de inversionistas y bancos.

Defensa de trayectoria y permanencia

La empresa también defendió su historial, señalando que la familia Lobatón cuenta con casi cinco décadas de experiencia en el sector inmobiliario, participando en proyectos relevantes a nivel local y nacional.

Entre estos mencionaron desarrollos como Pabellón M, Trébol Park, Centro Cuauhtémoc y Live Aqua Resort.

Asimismo, aseguraron que José Lobatón permanece en la ciudad y continúa atendiendo personalmente a clientes en oficinas ubicadas en Trébol Park.

Incertidumbre y presión social

Pese a estos argumentos, la inconformidad de los afectados continúa en aumento, con movilizaciones y exigencias para que las autoridades aceleren las investigaciones y se garantice la reparación del daño.

El caso se perfila como uno de los mayores conflictos inmobiliarios recientes en Monterrey, tanto por el volumen de recursos involucrados como por el número potencial de víctimas.

Mientras avanzan los procesos judiciales, la incertidumbre persiste para cientos de inversionistas que aún esperan una solución a lo que consideran un esquema que terminó en un fraude de gran escala.