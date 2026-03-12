Desarrollo en Loma Larga deberá reponer árboles: Mauricio Farah

El alcalde de San Pedro afirmó que, si bien su gobierno no los autorizó, el tema no es ilegal, pues el particular está ejerciendo su derecho a construir

Los desarrolladores inmobiliarios que devastan el cerro de la Loma Larga por el lado de San Pedro, para construir dos nuevos fraccionamientos, deberán reponer los árboles en áreas verdes, tal como lo ordenan los reglamentos municipales.

Esto lo advirtió el alcalde de ese municipio, Mauricio Farah, al referirse a la deforestación del cerro para delinear las rasantes donde irán las calles de los fraccionamientos La Reserva I y La Reserva II que en conjunto tendrán casi 3,000 viviendas en 20 hectáreas.

“Yo si construyo una casa y hay un arbolito y tengo que tirar ese arbolito para construir mi casa, yo lo tengo que reponer y hay una serie de reglamentos que te lo marcan. “Entonces, lo que diga el reglamento, es lo que se va a tener que hacer; el reglamento es muy claro y mientras tú sigas el reglamento, no vas a tener ningún problema con la autoridad”, indicó el edil panista.

En respuesta a lo que ayer miércoles publicó El Horizonte sobre estos proyectos inmobiliarios en terrenos del empresario y desarrollador Artemio Garza, Farah afirmó que, si bien su gobierno no los autorizó, no hay nada ilegal en el tema y que el particular está ejerciendo su derecho a construir.

“Yo te diría que es un trámite que en su momento hicieron los dueños del predio y pues están en su derecho, no hay nada ilegal en el tema.

“Aquí nos apegamos a reglamentos y pues, como yo no te puedo negar a ti que construyes tu casa en un terreno, pues lo mismo en cualquier fraccionamiento que ya estaba previamente autorizado, ¿no? Y que están haciendo todo conforme a la ley”, indicó.

Y es que fue el 5 de abril del 2022 cuando el Cabildo de San Pedro, entonces encabezado por el polémico exalcalde Miguel Treviño, aprobó la autorización de “Factibilidad y Lineamientos Generales de Diseño Urbano” para esos desarrollos, según un documento disponible en el portal del municipio.

Luego, el pasado 28 de octubre, ya en esta administración, se les autorizó a los desarrolladores los proyectos urbanísticos y de rasantes dado que ya contaban con el aval desde hacía dos años.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que, si bien no es ilegal, la construcción de dos fraccionamientos a un lado de los terrenos donde irá la Interconexión Vial Valle Oriente-Macroplaza está acabando con el poco “verdor” que le queda a la Loma Larga, lo cual era parte del paisajismo urbano de ese municipio.

Se trata de los fraccionamientos La Reserva I, que tendrá 1,650 casas en 110,000 metros cuadrados (m²), y La Reserva II, 1,331 viviendas en 88,732 metros cuadrados en terrenos de Garza.

También se informó que expertos indicaron que estos desarrollos solo contribuirán a empeorar el entorno, agravando la contaminación.

Ante esto, Farah Giacoman dijo que el municipio no ha observado violaciones a la ley, pero que, de ser así, no tendrán contemplaciones.

“En el caso de que tú te brinques un reglamento, entonces sí, todo el peso de la ley, como lo que estábamos hablando acá”, indicó.

SON SUS TIEMPOS

El alcalde dijo que el desarrollador Artemio Garza tiene sus tiempos, por eso arrancaron la construcción de los fraccionamientos antes de que iniciara la interconexión Valle Oriente-Macroplaza.