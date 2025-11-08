Desarrollar compasión desde el amor; Claves para ser feliz

La competitividad en la sociedad provoca el aislamiento de las personas, así como la falta de sensibilidad ante situaciones ajenas del propio entorno

La compasión es una forma de empatizar con alguien que está pasando un mal momento, lo que generará un deseo de brindarles ayuda y apoyo, así lo definió el doctor Javier Gutiérrez Olvera, especialista en mindfulness.

Durante una entrevista, el especialista aseguró que la compasión es un sentimiento donde buscamos disminuir el sentir de una persona que atraviesa un mal momento.

"La compasión es un sentimiento donde reconocemos el el dolor, el sufrimiento de los demás y reconocemos también que podemos hacer algo para reducirlo" explicó el doctor.

Afirmó que este sentimiento se desarrolla a partir de los 14 meses de edad, cuando el niño comienza a interesarse por el bienestar de sus cuidadores, de sus mascotas, de una manera selectiva pero natural. Sin embargo, los menores pueden perder este tipo de sentimientos cuando se sienten desprotegidos en su entorno.

"Se enfrascan más en cuidado si así mismos que en interesarse en los otros seres humanos. En un mundo donde hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanto abuso, (la compasión) se va perdiendo al estar en una sociedad con tanto estrés y competencia".

Gutiérrez Olvera destacó que este sentimiento se genera desde la "autocompasión" debido a que si buscamos reducir nuestro propio dolor o sufrimiento, se tiende a replicarse con las personas pertenecientes a los distintos círculos de la vida cotidiana.

"Con el simple hecho de sentir esa necesidad de apoyo, ya estamos activando nuestra compasión y la podremos verter sobre alguien cuando sea posible hacerlo [...] Podemos ser testigos, por ejemplo, de una situación desfavorable, pero que está fuera de nuestro alcance pero generamos compasión".

La cultura de la competencia en la sociedad, genera una ausencia del sentido de pertenencia, así como la generación del ego de la persona que hace que se desconecte aún más de su entorno, detalló.

Es por ello que existe una herramienta en específico del mindfulness que ayuda a desarrollar esta habilidad.

Amor bondadoso

Según el especialista, este recurso lleva el nombre de "amor bondadoso", con el que la persona se imagina a un ser amado para enviarle frases en las que se le desee paz y felicidad. Después, se imagina a una person desconocida a quién se le dedicarán las mismas frases.

Al concluir esto, ahora se vendrá a la mente una persona con la que tengamos dificultades, lo que va generando una intención de llevar el bien a todo ser, independientemente de la relación que tenga con nosotros.

"Esto nos va a permitir a nosotros, que la compasión vaya fluyendo de manera más natural, debido a que cuando nos aislamos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios miedos, va a ser más difícil estar al pendiente de los seres que nos rodean" resaltó.

Beneficios de la compasión

Entre los beneficios que conlleva el practicar la compasión se encuentra: