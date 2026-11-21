Robo de tractocamión en Escobedo desató una persecución; un ladrón fue herido y detenido tras desarmar a una policía que resultó ilesa

Un presunto delincuente terminó con dos heridas de bala en una de sus piernas, luego de forcejear con una oficial de la Policía de Escobedo y desarmarla, durante una intervención que derivó en un enfrentamiento armado tras el robo de un tractocamión.

Los hechos comenzaron durante la mañana, cuando dos hombres presuntamente robaron un tractocamión en la colonia San Marcos. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal iniciaron un operativo de búsqueda para ubicar la pesada unidad y a los responsables.

Fue alrededor de las 5:10 de la mañana cuando los uniformados lograron localizar el vehículo en las inmediaciones de la colonia Fernando Amilpa, aproximadamente media hora después del reporte del robo, por lo que se movilizaron para interceptarlo.

Al llegar, los policías ubicaron a los sospechosos a bordo del tractocamión y procedieron a realizar la intervención. Sin embargo, en medio de las acciones, uno de los hombres habría descendido de la unidad y escapado, mientras que su acompañante permaneció en el lugar.

Al intentar detenerlo, una oficial se acercó al tractocamión para someter al sospechoso, pero este presuntamente forcejeó con ella y consiguió quitarle su arma de cargo, situación que provocó la intervención de otro elemento policiaco.

Durante el enfrentamiento se realizaron detonaciones de arma de fuego y el presunto ladrón terminó con dos impactos en una de sus piernas, por lo que fue sometido y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el sitio de la intervención fueron localizados dos casquillos percutidos, los cuales quedaron como parte de los indicios para las investigaciones.

Los elementos policiacos que participaron en el operativo fueron reportados estables, sin que se informaran lesiones de consideración entre los uniformados.

El despliegue de seguridad se registró en el cruce de las calles Higo y Batil, en la colonia Fernando Amilpa, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar las responsabilidades.

Mientras tanto, las autoridades continuaban con las indagatorias y la búsqueda del segundo hombre involucrado, quien presuntamente logró escapar tras el robo del tractocamión.