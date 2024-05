Desaprueba candidato del Partido Justicialista a Cantú

Esta persona no es siquiera parte del partido, es un candidato que no respaldamos la mayoría de los integrantes del partido, nosotros ni lo conocemos, no sabemos de dónde proviene, ni sabemos qué interés respalda, ni sabemos quién le pagó si es que se le pagó para cometer este agravio en nombre del partido.



A nombre del Partido Justicialista quiero extenderle a toda la ciudadanía regiomontana una sincera disculpa al licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, por los agravios cometidos en este debate, no es lo que representa las posturas, ni los ideales del Partido Justicialista, señaló el candidato a la diputación local.