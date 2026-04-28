Desaparecen dos jóvenes en Linares; quedaron de verse con alguien

Las denuncias fueron interpuestas por los padres de ambos desaparecidos con las autoridades de la Fiscalía, quienes iniciaron con las averiguaciones

Dos menores de edad fueron reportados como desaparecidos en un ejido de Linares; sus familiares interpusieron la denuncia para su búsqueda.

De acuerdo a la mamá de uno de los jóvenes, señaló que ambos quedaron de verse con una persona de un taxi; fue el último de los mensajes que lograron observar en su WhatsApp.

Informaron que los menores desaparecidos fueron identificados como Cornelio Guadalupe Villalobos Núñez, de 14 años de edad, quien se encuentra acompañado de Jonathan Alexander Alameda Moreno, de 15 años de edad, ambos de Ejido Lampazos Río Verde.

Informaron que salieron durante la madrugada del fin de semana alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado y de ahí perdieron toda la comunicación con ambos jóvenes.

Las denuncias fueron interpuestas por los padres de ambos desaparecidos con las autoridades de la Fiscalía, quienes iniciaron con las averiguaciones para su búsqueda con agentes ministeriales y del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata.