Desaparecen dos hermanas en García; iban por oferta de empleo

Las dos hermanas. menores de edad, fueron vistas por última vez el pasado domingo 9 de agosto, tras salir de su domicilio en la colonia Villa Azul.

Familiares y autoridades estatales, solicitan el apoyo de la ciudadanía para la localización de dos hermanas, menores de edad, quienes salieron de su hogar presuntamente a una propuesta de trabajo y ya no volvieron.

Se trata de Gabriela Lizeth Guzmán Solís, de 14 años, y Karla Zuleth Guzmán Solís, de 16, ambas salieron de su domicilio en la colonia Villa Azul en García el pasado 9 de agosto.

A través del GEBI ya se han publicado las imágenes y fichas correspondientes de las hermanas, solo se tienen datos generales, no se han referido vestimenta de las jóvenes, ni tampoco lugar al que se dirigían.

Sus familiares continúan en la búsqueda tras tres días sin saber de su paradero, ante cualquier información comunicarse a los números 81 2020 4411 o al 81 1990 3873