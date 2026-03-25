Desaparecen 5 trabajadores de General Terán en carretera a China

Familiares señalaron que los trabajadores eran trasladados hacia un rancho en China, Nuevo León, la mañana del lunes, al momento de su desaparición

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Cinco trabajadores desaparecieron en su trayecto de la carretera General Terán a China, Nuevo León.

De acuerdo a los familiares, un señor de 50 años de edad, quien los representaba, los llevaba a un rancho en China, el lunes alrededor de las 6 de la mañana.

Todos ellos viajaban en una camioneta Mitsubishi en color blanca con placas de Hidalgo, Tamaulipas.

Las familias de las cinco personas se encuentran en el CODE de la Fiscalía en Montemorelos inteponiendo la denuncia correspondiente de desaparición para que inicien con su busqueda a través del grupo GEBI y agentes investigadores de la Fiscalía.

Una de las esposas de los desaparecidos señaló que marcaron a los números telefónicos para tratar de mantener comunicación, sin embargo ya no contestaron y todos los aparatos estaban apagados.

Mencionaron que denunciaron los hechos en el módulo del centro de denuncias virtuales para que se publiquen los boletines de búsqueda de la Agencia Estatal de Investigaciones y se inicie con las investigaciones.