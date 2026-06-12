Desaparece vecina de Las Lomas; familia pide apoyo a la comunidad

Nuestro vecino Martín y sus hijas, residentes del sector Las Lomas Bosques, se encuentran profundamente preocupados por la desaparición de Araceli Curiel López

Desde hace casi dos semanas, una familia de nuestra comunidad despierta y se acuesta con la misma preocupación: no saber dónde está una de las personas más importantes de su vida.

Nuestro vecino Martín y sus hijas, residentes del sector Las Lomas Bosques, se encuentran profundamente preocupados por la desaparición de Araceli Curiel López, de 51 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 28 de mayo. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias sobre su paradero.

Han transcurrido días y noches llenos de incertidumbre, preocupación y esperanza. Quienes tienen a un ser querido desaparecido saben que la ausencia de respuestas puede convertirse en una carga emocional difícil de describir.

Más allá de cualquier circunstancia, su esposo, sus hijas y demás familiares solo desean saber que Araceli se encuentra bien.

Como comunidad, podemos ayudar. En ocasiones, un dato que parece insignificante puede marcar la diferencia en una búsqueda.

Si cuentas con información que pueda contribuir a su localización, te pedimos comunicarte a los números oficiales que aparecen en la ficha de búsqueda.

También puedes apoyar compartiendo esta publicación para que llegue a más personas.

La fuerza de una comunidad unida ha permitido localizar a personas en otras ocasiones, y hoy una familia necesita de esa misma solidaridad. Compartir también es ayudar; una sola pista puede hacer la diferencia.