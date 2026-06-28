Desaparece joven en Apodaca; hallan abandonado su automóvil

A través de redes sociales trascendió que el vehículo de Mauricio se halló con las intermitentes encendidas y los vidrios abajo.

Un joven de 24 años desapareció en Apodaca y sus familiares han localizado abandonado el automóvil en el que viajaba, así como su gafete de trabajo tirado sobre una avenida.

Se trata de Mauricio Alejandro Licón Vázquez, quien fue visto por última vez el pasado martes 23 de junio tras salir de un domicilio en la colonia Jardines de San Patricio.

Por la ausencia, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó ya una ficha de búsqueda para solicitar a la población información sobre el paradero del joven.

A través de redes sociales trascendió que el vehículo de Mauricio se halló con las intermitentes encendidas y los vidrios abajo sobre la calle Oriel de la colonia Fresnos del Lago.

Así mismo, la identificación de la fabrica donde labora fue encontrada por un habitante del sector a metros de distancia, sobre la avenida Fénix.

Como señas particulares se informó que el joven lleva un tatuaje con la letra “M” en el cuello; otro con una figura de un tigre en el antebrazo izquierdo; uno más con la leyenda “Vázquez” en el torno; y una serie de aves detrás de la oreja derecha.

El día que desapareció Mauricio vestía una playera, un short, y calzaba un par de chanclas, según se detalla en el reporte oficial.

Otras particularidades del hombre es que mide 1.67 metros, es de complexión delgada, tez blanca y ojos café oscuros.

Cualquier información puede compartirse a los números del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía: 81-20-20-44-11 y 81-19-90-38-73