Desaparece joven con diagnóstico de esquizofrenia en Escobedo

La preocupación de sus familiares aumenta debido a que Verónica cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia y bipolaridad,

Familiares de Verónica Estefanía Ruiz Márquez, de 22 años de edad, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que fue reportada como desaparecida en el municipio de Escobedo.

La joven fue vista por última vez el pasado 13 de julio en calles de la colonia Balcones de Anahuac.

La preocupación de sus familiares aumenta debido a que Verónica cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia y bipolaridad, por lo que requiere atención, cuidados especiales y la administración constante de medicamentos.

Esta no es la primera ocasión en que la joven sale de su domicilio. A finales del mes de junio también fue reportada como desaparecida, sin embargo, en aquella ocasión fue localizada al día siguiente.

La Secretaría de Seguridad de Escobedo emitió una ficha de búsqueda en la que se detalla que Verónica mide aproximadamente 1.62 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello negro lacio, ojos color café y nariz mediana.

Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, short negro y sandalias blancas.

Como seña particular, tiene un lunar en el tobillo derecho, característica que podría ayudar a su identificación.

Sus familiares solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación que la reporte de inmediato a las autoridades correspondientes.