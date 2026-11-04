Desaparece adolescente tras contactar a supuesto novio virtual

La menor presuntamente habría entablado una relación virtual con un hombre que se identificaba como Manuel, de 24 años, originario de San Luis Potosí

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La desaparición de Fernanda, una adolescente de 15 años, mantiene en incertidumbre a su familia, que desde hace más de una semana desconoce su paradero, luego de que presuntamente se encontrara con un hombre al que conoció a través del videojuego Free Fire.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la menor habría entablado una relación virtual con un sujeto que se identificaba como Manuel, de 24 años, presuntamente originario de San Luis Potosí y quien supuestamente trabajaría en Estados Unidos.

La última vez que Fernanda fue vista fue en la colonia Praderas de San Juan, sobre la calle Getafe, en el municipio de Juárez, donde cámaras de seguridad de vecinos captaron sus últimos movimientos.

Fernanda vestía un pantalón acampanado de mezclilla azul claro, camisa negra de manga larga, suéter café con beige, tenis blancos y llevaba una bolsa beige con dibujos de fresas.

Desde ese momento, sus familiares perdieron toda comunicación con ella.

Esmeralda, hermana mayor de la adolescente, relató que meses atrás Fernanda le había pedido permiso para tener un novio virtual, pero al negárselo desconocía que continuaba en contacto con esta persona.

Además, amigas de la menor señalaron que el supuesto hombre le habría ofrecido ayuda económica, situación que incrementó la preocupación de la familia ante la posibilidad de que hubiera sido engañada.

La familia también manifestó su inconformidad con la atención recibida en el CODE de Juárez, donde aseguran que, pese a tratarse de una menor de edad desaparecida, hasta el momento no se habría emitido una Alerta Amber.

Por ello, los familiares decidieron elaborar y distribuir sus propias fichas de búsqueda, mientras solicitan a la Fiscalía de Nuevo León agilizar las investigaciones y evitar que el caso quede sin respuesta.

La familia pide a la ciudadanía compartir su fotografía y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.