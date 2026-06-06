Desalojan predio en la colonia Las Sabinitas en Guadalupe

Autoridades dieron a conocer que, una vez concluida la limpieza y rehabilitación del sitio, se proyecta desarrollar un parque comunitario en este sector.

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Familias que mantenían en posesión los márgenes del río Santa Catarina en el municipio de Guadalupe, fueron desalojados con maquinaria pesada.

Personal de la Secretaría del Medio Ambiente Apoyados por elementos de Fuerza Civil llegaron hasta las colonias Libertadores, Sabinitas y Seis de Marzo.

Con maquinaria pesada la Secretaria del medio ambiente comenzó a derribar las construcciones hechas de madera, cemento y lámina.

Aunque vecinos del lugar ya habían sido alertados sobre este operativo, los posesionarios no habían retirado sus pertenencias del lugar.

Las máquinas pesadas comenzaron a derribar también árboles, cercas construidas por estas personas y uno de los terrenos ya había sido construida una alberca.

Con los bulldozer pisándole los “talones” los vecinos alcanzaron a sacar mobiliario como refrigeradores, camas, sillones y a rescatar algunas láminas galvanizadas.

Trascendió que estos terrenos estaban ocupados desde hace 40 años.

Durante el operativo llevado a cabo la mañana del viernes, las autoridades pretendían retirar 3 mil 700 toneladas de las 80 mil detectadas en 14 tiraderos a lo largo de un kilómetro.

Está tarea presuntamente se realizó para la regeneración de la zona donde presuntamente se construirá un parque comunitario.

Las calles Francisco Márquez y Ismael Flores fueron cerradas durante el desalojo.

Sobre el pavimento se pudo observar los objetos que las familias lograron retirar del lugar.