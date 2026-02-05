Desalojan Mercado de Abastos de San Nicolás por un incendio

Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el incendio, mientras que la situación quedó bajo control tras poco más de una hora

Un incendio registrado la noche del martes 3 de febrero provocó la movilización de cuerpos de auxilio al interior del Mercado de Abastos, en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que se reportara fuego en una bodega dedicada al almacenamiento de elotes.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Los Ángeles y el área del mercado de abastos, donde al arribo de los rescatistas se confirmó que el incendio se desarrollaba dentro de un comercio, generando una considerable acumulación de humo en el inmueble. Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de al menos diez personas que se encontraban en la zona.

Durante las labores de atención, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Posteriormente, se realizaron trabajos de ventilación para dispersar el humo acumulado y reducir riesgos al interior del establecimiento y áreas cercanas.

Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el incendio, mientras que la situación quedó bajo control tras poco más de una hora de labores.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás, Protección Civil de Monterrey y Policía de San Nicolás, quienes permanecieron en el sitio hasta descartar cualquier riesgo adicional.