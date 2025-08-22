Desalojan laboratorio de análisis clínicos por conato de incendio

Los bomberos lograron sofocar por completo lo que pudo iniciar un fuego de mayores dimensiones en este laboratorio de análisis clínicos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Trabajadores de un laboratorio de análisis clínicos en Monterrey fueron desalojados tras el conato de un incendio.

La movilización del Cuerpo de Bomberos se registró en la avenida Lincoln y la calle Jaumave, al poniente de la ciudad.

Según información preliminar, el incidente se originó por un corto circuito en el cielo falso del área del comedor. En el sitio se consumieron unas piezas del plafón.

Personal de la seguridad privada ordenaron el desalojo de los trabajadores.

Los bomberos lograron sofocar por completo lo que pudo iniciar un fuego de mayores dimensiones en este laboratorio.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, en donde no se reportaron personas lesionadas.

Una patrulla de Fuerza Civil se presentó en el sitio para auxiliar a los trabajadores.