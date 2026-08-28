Desalojan casa de reposo por conato de incendio en Monterrey

Un conato de incendio en una casa de reposo de Chepevera movilizó a Bomberos y Protección Civil de Monterrey; 18 personas fueron evacuadas sin lesionados.

Un conato de incendio en el área de lavandería de una casa de reposo provocó la movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil de Monterrey durante la mañana de este jueves, en la colonia Chepevera.

El incidente se registró alrededor de las 7:40 horas en un inmueble ubicado sobre la calle José Calderón, donde las llamas aparentemente comenzaron debido a un corto circuito en parte del cableado eléctrico de la lavandería.

Aunque el fuego no logró extenderse a otras áreas del inmueble, las autoridades determinaron realizar un desalojo momentáneo como medida preventiva.

En total, fueron evacuadas 18 personas: dos trabajadores y 16 adultos mayores que habitan en la casa de reposo.

Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación y revisar las condiciones del inmueble, además de realizar labores para descartar cualquier riesgo de que el fuego se reactivara.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras controlar el conato y verificar que no existiera un riesgo mayor, las autoridades continuaron con las labores de inspección correspondientes.