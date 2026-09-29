Desalojan capilla en Escobedo tras incendio en predio cercano

Las fuertes rachas de viento avivaron el fuego y extendieron una densa nube sobre la avenida, generando precaución entre conductores.

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Lo que parecía una misa tranquila terminó en desalojo para los feligreses de la Capilla Salón del Reino, luego de que un incendio registrado en un predio cercano generara una intensa columna de humo en el municipio de Escobedo.

El olor a humo alertó a los asistentes, quienes al salir del templo observaron una densa nube negra que se extendía sobre la zona, por lo que decidieron desalojar el lugar de manera voluntaria y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

El incendio fue reportado en el cruce de la avenida Acueducto y la calle Palma, hasta donde arribaron elementos de Bomberos Nuevo León para realizar las labores necesarias y sofocar las llamas.

Mientras los bomberos trabajaban en el sitio, las condiciones de viento avivaban el fuego y provocaban que el humo se extendiera por la avenida.

La densa columna de humo redujo considerablemente la visibilidad para los automovilistas, quienes tuvieron que disminuir la velocidad y encender sus luces intermitentes para avanzar por la zona con mayor precaución.