Desalojan a más de 100 personas por incendio en Mitras Centro

El incendio dejó severos daños en el departamento 20, donde fueron consumidos muebles, ropa y electrodomésticos, además de registrarse daños en ventanas

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en un edificio de departamentos de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, movilizó a cuerpos de auxilio y obligó a evacuar a 112 personas de dos edificios.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:10 horas en el cruce de Ixmiquilpan y Huichapan.

Luego de que presuntamente se registrara un cortocircuito en un aire acondicionado lo que habría provocado el siniestro.

A la llegada de los rescatistas, varios habitantes ya evacuaban por su cuenta mientras se realizaban maniobras para evitar la propagación del fuego.

Entre los desalojados había 57 hombres, 41 mujeres, 14 menores de edad y cinco mascotas, quienes fueron puestos a salvo sin que se reportaran personas lesionadas.

El incendio dejó severos daños en el departamento 20, donde fueron consumidos muebles, ropa y electrodomésticos, además de registrarse daños en ventanas, puertas, paredes y parte de la estructura.

También resultaron afectados los departamentos 10 y 30, los cuales fueron acordonados por seguridad y permanecerán sin ser habitados hasta una inspección estructural.

Las labores para sofocar el fuego concluyeron cerca de las 03:00 horas, con apoyo de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y corporaciones municipales.