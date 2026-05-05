Desalojan a familias en Escobedo por incendio en vivienda

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara tanques de gas en viviendas cercanas, al menos tres casas aledañas fueron evacuadas de manera preventiva

Un incendio en una vivienda en aparente estado de abandono generó la movilización de cuerpos de auxilio durante la noche en la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo.

El siniestro fue reportado al filo de las 21:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Jilguero número 245, donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo y fuego que comenzaba a propagarse en el inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, la casa se encontraba deshabitada, aunque presuntamente era utilizada por personas en situación de acumulación de basura, lo que habría facilitado la rápida propagación de las llamas.

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara tanques de gas en viviendas cercanas, al menos tres casas aledañas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Al sitio acudieron rescatistas de la Asociación Mexicana de Rescate, así como elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil municipal y unidades de Proxpol, quienes lograron sofocar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades ya investigan las causas que originaron el siniestro.