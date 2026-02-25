Desalojan a 90 personas por fuga de gas en Álamos de Corregidora

Elementos de Protección Civil del estado, Guadalupe y Monterrey, realizaron de manera preventiva el desalojo de tres agencias de vehículos cercanas a la zona

Una fuga de gas proveniente de una pipa movilizó los cuerpos de emergencia hasta la Av. Constituyentes de Nuevo León y Galicia, en la colonia Álamos de Corregidora, en Monterrey.

Rápidamente, el cuerpo de bomberos, de Nuevo León realizó las maniobras del cierre de la válvula de escape, sin embargo, el 40% del gas de la pipa ya había salido.

Ante esto, elementos de Protección Civil del estado, Guadalupe y Monterrey, realizaron de manera preventiva el desalojo de tres agencias de vehículos cercanas a la zona, así como el cierre total de la vía.

Se concluyeron los trabajos para el retiro del vehículo, descartando personas lesionadas.