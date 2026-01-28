Desalojan a 5 personas tras incendio en vivienda de San Nicolás

De acuerdo con Protección Civil del estado, quienes atendieron el llamado, se desconocen las causas que originaron el fuego, el cual inició en la planta baja

Un incendio registrado en un domicilio de la colonia Praderas de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás, dejó como saldo cinco personas evacuadas y una mujer de 55 años con síntomas de intoxicación.

El siniestro ocurrió en la vivienda marcada con el número 116, ubicada sobre la calle Gobernadora, en el cruce con la calle Poleo.

De acuerdo con Protección Civil del estado, quienes atendieron el llamado, se desconocen las causas que originaron el fuego, el cual inició en la planta baja del inmueble.

Las llamas afectaron principalmente el área de la cocina, que quedó completamente cubierta de hollín. Elementos de Bomberos de San Nicolás acudieron al sitio y lograron controlar el incendio antes de que se propagara a la planta alta de la vivienda.

Asimismo, los rescatistas auxiliaron en la evacuación de los habitantes del domicilio, una familia que se encontraba en el interior al momento del incidente.

Al lugar también arribó personal de Protección Civil del Estado para brindar apoyo y realizar la evaluación de riesgos correspondiente.

La mujer afectada fue atendida por síntomas de intoxicación, sin que se reportaran lesiones de gravedad.