Desalojan a 406 personas por incendio en fábrica de San Nicolás

Por: Danea Lázaro 16 Septiembre 2026, 19:45 Compartir

En el lugar se analizaron riesgos, dándose recomendaciones, solicitando el apoyo de la procuraduría de medio ambiente para hacer lo propio.

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406 personas fueron desalojadas luego de que se registrara un incendio en una fábrica ubicada en la Av. Adolfo López Mateos y la avenida Juan Pablo II, en el municipio de San Nicolás, donde elementos de Protección Civil del estado se movilizaron. Protección Civil sofocó el incendio Al llegar al lugar, se encontraban elementos de Protección Civil de San Nicolás, los cuales sofocaron el incendio que se encontraba en la segunda planta, donde anteriormente se almacenaba material de residuos de la empresa. Así mismo, hace mención el personal que estaban haciendo trabajos de soldadura, se retiraron del lugar y al regresar se dieron cuenta de que se empezó a incendiar, asimismo a raíz de este proceso de soldadura, se provoca un calentamiento y se incendia dentro del área. En el lugar se analizaron riesgos En el lugar se analizaron riesgos, dándose recomendaciones, solicitando el apoyo de la procuraduría de medio ambiente para hacer lo propio.