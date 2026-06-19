Desalojan a 306 personas tras fuga de gas en supermercado

Los hechos ocurrieron en una sucursal ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Las Brisas, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil

Una movilización de cuerpos de auxilio se registró en una tienda de autoservicio ubicada al sur de Monterrey, luego de que se reportara una presunta fuga de gas al interior del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en una sucursal ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Las Brisas, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias.

Al arribar al lugar, los rescatistas confirmaron que se trataba de una fuga de refrigerante provocada por una válvula que liberó presión debido a una sobrecarga en el sistema. El incidente se localizó en el área de panadería y congelados.

La situación fue controlada por personal de mantenimiento del establecimiento, mientras que de manera preventiva se activaron las brigadas internas de emergencia para evacuar a clientes, empleados y locatarios.

En total fueron desalojadas 306 personas, de las cuales 160 eran clientes, 86 empleados y 60 locatarios.

Posteriormente, personal de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León realizó una inspección en el inmueble, descartando riesgos para la población y permitiendo el control total de la situación.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni con síntomas de intoxicación.