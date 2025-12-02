Desalojan a 300 personas tras incendio en empresa de Guadalupe

De acuerdo con información preliminar, el incendio se originó en el cuarto de hornos, donde se habría registrado un posible corto circuito

Un incendio registrado en la empresa YAGEO KEMET, provocó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y el desalojo de 300 trabajadores

El siniestro fue reportado a las 23:50 horas del domingo sobre la avenida Eloy Cavazos e Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se originó en el cuarto de hornos, donde se habría presentado un posible cortocircuito.

Al arribo de las autoridades, la brigada interna contra incendios ya trabajaba para controlar las llamas, mientras Protección Civil Guadalupe y Protección Civil Nuevo León coordinaban la evacuación del personal para evitar riesgos.

Los bomberos de Guadalupe tomaron el control de las labores de enfriamiento para mitigar cualquier punto caliente que pudiera reavivarse. Gracias a la oportuna intervención, el incidente quedó controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Las autoridades permanecieron en la zona hasta descartar cualquier peligro y confirmar que las operaciones en la planta podían reanudarse con normalidad.