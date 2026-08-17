Desalojan a 150 personas por incendio en restaurante de Monterrey

Las autoridades se mantienen en el sitio y continuarán ampliando la información conforme avancen las labores de control y verificación

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Elementos de Protección Civil del Estado acudieron la mañana de este domingo al reporte de un incendio al interior de El Gran Pastor, ubicado en la zona sur del municipio de Monterrey.

El incidente se registró alrededor de las 09:40 horas en el negocio, localizado en el cruce del Arroyo Seco y la Avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Arroyo Seco.

Fuego se originó en ductos de una parrilla

De acuerdo con el informe preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó en el área de ductos de una parrilla al interior del restaurante.

Al sitio acudió Protección Civil de Nuevo León para realizar las maniobras correspondientes y valorar la situación. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores afectaciones.

Las autoridades se mantienen en el sitio y continuarán ampliando la información conforme avancen las labores de control y verificación.

Es el segundo incendio registrado en el restaurante

Es la segunda ocasión que el restaurante tiene un incendio, el 4 de julio sucedió y se tuvo que evacuar el centro comercial Urban Village.