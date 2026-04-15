Desalojan a 150 personas por amenaza de bomba en CEDH NL

La movilización provocó complicaciones viales momentáneas sobre la avenida Cuauhtémoc debido a la presencia de unidades de emergencia.

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El reporte de una amenaza de bomba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de NL provocó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en el centro de Monterrey.

De acuerdo con testigos, habría sido un ciudadano inconforme quien llegó al edificio ubicado en la avenida Cuauhtémoc a reclamar y posteriormente gritó que algún día les iba a caer una bomba, para después salir corriendo del lugar.

Evacúan a trabajadores del edificio

De inmediato, personal de la Comisión empezó a realizar una evacuación de debido a la amenaza, siendo trasladados 150 trabajadores al estacionamiento ubicado en Albino Espinoza.

Al sitio llegaron elementos de Policía de Monterrey, Agentes Ministeriales, Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, además de Bomberos de NL para atender la situación.

Tras realizar labores, se descartó la presencia de una bomba en el lugar, quedando en Falsa Alarma, pero las autoridades siguen con las labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con la persona que realizó la amenaza.